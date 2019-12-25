В МВД рассказали о самой популярной уловке мошенников

В киберполиции рассказали о схеме, при помощи которой аферисты обходят блокировку звонков от компаний сотовой связи.

Заставить жертву обмана самостоятельно позвонить является самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы. Соответствующее предупреждение опубликовали сотрудники пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российских правоохранительных органов. Такая криминальная схема помогает злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые самостоятельно блокируют входящие вызовы от аферистов. В полиции объясняют, что все схемы злоумышленников начинаются с создания иллюзии угрозы: "взлом "Госуслуг", "утечка данных", "несанкционированный доступ". Далее человеку стоит ждать сообщение, в котором ему "подкинут" номер, звонок по которому якобы решит проблему. Однако в реальности этот номер приведет напрямую в колл-центр аферистов.

Призыв к немедленному действию. Настоящие госорганы никогда не требуют перезвонить "срочно" по неизвестному номеру. Это ключевой маркер мошенничества. Ошибки и неформатный стиль. В поддельных сообщениях часто встречаются стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные данные. пресс-служба киберполиции

В МВД заметили, что у фейкового сообщения от "Госуслуг" будет нестандартный отправитель. В частности, поддельные сообщения приходят с личных аккаунтов в мессенджерах, email-адресов или телефонных номеров, не имеющих отношения к официальным контактам. В Полиии указали, что официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру.

Челябинская полиция задержала пособника телефонных мошенников.

Фото: Piter.tv, Telegram / Вестник киберполиции России