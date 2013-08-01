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В МВД прокомментировали обыски у министра образования Бурятии
Сегодня, 12:22
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В МВД прокомментировали обыски у министра образования Бурятии

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Чиновников заподозрили в нарушении уголовной статьи о мошенничестве.

В МВД прокомментировали обыски у министра образования Бурятии. По данным региональных правоохранительных органов, вооруженные люди проверили дома Баира Жалсанова и его заместителя Валерия Позднякова. Оперативные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье за мошенничество.

Были похищены денежные средства в особо крупном размере, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования. 

пресс-служба МВД Бурятии

В МВД рассказали, что при совершении преступления злоумышленники предоставили в региональное Министерство образования и науки документы, в которых содержались ложные сведения о расходовании средств из бюджета. В настоящее время по данному эпизоду продолжается расследование.

В Москве задержали руководителей логистической компании за неуплату таможенных платежей.

Фото: Piter.tv

Теги: бурятия, мвд, мошенничество, обыски, регионы
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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