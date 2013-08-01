В МВД прокомментировали обыски у министра образования Бурятии. По данным региональных правоохранительных органов, вооруженные люди проверили дома Баира Жалсанова и его заместителя Валерия Позднякова. Оперативные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье за мошенничество.
Были похищены денежные средства в особо крупном размере, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования.
пресс-служба МВД Бурятии
В МВД рассказали, что при совершении преступления злоумышленники предоставили в региональное Министерство образования и науки документы, в которых содержались ложные сведения о расходовании средств из бюджета. В настоящее время по данному эпизоду продолжается расследование.
В Москве задержали руководителей логистической компании за неуплату таможенных платежей.
Фото: Piter.tv
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