В МВД пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом

Ирина Волк раскрыла подробности криминальной деятельности в столице.

Российские правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность жительницы Москвы. В настоящее время женщина подозревается в организации криминального бизнеса. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель полиции Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила, что злоумышленница и ее сообщники занимались транзитом и обналичиванием денежных средств физических и юридических лиц. Их основной целью были финансы выделенные по государственным контрактам в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области высоких технологий. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных мошенникам фирм через цепочку частных организаций, а затем - похищались.

Для нелегальных транзакций соучастники использовали реквизиты порядка 70 компаний, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в различных сферах. Платежи осуществлялись по фиктивным основаниям. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Организатор серии преступлений находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Петербурге владелицу сотни банковских карт заподозрили в пособничестве мошенникам.

Фото и видео: МВД Медиа