  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:36
127
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В МВД пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом

0 0

Ирина Волк раскрыла подробности криминальной деятельности в столице.

Российские правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность жительницы Москвы. В настоящее время женщина подозревается в организации криминального бизнеса.  Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель полиции Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила, что  злоумышленница и ее сообщники занимались транзитом и обналичиванием денежных средств физических и юридических лиц.  Их основной целью были финансы выделенные по государственным контрактам в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области высоких технологий.  Средства поступали на расчетные счета подконтрольных мошенникам фирм через цепочку частных организаций, а затем - похищались. 

Для нелегальных транзакций соучастники использовали реквизиты порядка 70 компаний, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в различных сферах.  Платежи осуществлялись по фиктивным основаниям.  

пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Организатор серии преступлений находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

В Петербурге владелицу сотни банковских карт заподозрили в пособничестве мошенникам.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: банки, ирина волк, мвд, москва
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии