В Петербурге владелицу сотни банковских карт заподозрили в пособничестве мошенникам

За последние три года на имя жительницы Ломоносова было оформлено не менее 120 банковских карт.

В Петербурге уголовный розыск заподозрил владелицу сотни банковских карт в пособничестве мошенникам. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители, расследуя очередное уголовное дело о дистанционном мошенничестве, установили владелицу банковского счета, на который жертва обмана перечислила 17 тысяч рублей, якобы в счет оплаты брони в отеле. Банковская карта принадлежала 24-летней жительнице Ломоносова.

В беседе с полицейскими женщина уверяла, что не имеет никакого отношения к мошенническим схемам. Однако в ходе расследования оперативники выяснили, что за последние три года на имя жительницы Ломоносова было оформлено не менее 120 банковских карт. Многие из них фигурируют в уголовных делах о дистанционных мошенничествах, жертвами которых стали не только жители Петербурга и Ленобласти, но и других регионов РФ.

В рамках возбужденного уголовного дела владелица банковских счетов допрошена в качестве подозреваемой. У правоохранителей есть все основания полагать, что женщина активно сотрудничала с телефонными мошенниками, открывая на свое имя счета, через которые проходили транзакции похищенных денежных средств.

Ранее в Петербурге задержали курьера мошенников, который получил от пенсионерки 5 млн рублей.

Фото и видео: МВД