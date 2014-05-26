В МВД ответили на претензии болельщиков "Локомотива", задержавшихся в Петербурге

В полиции отметили, что все действия велись в рамках законодательства.

Представители ГУ МВД ответили на претензии болельщиков "Локомотива", задержавшихся в Петербурге после матча с "Зенитом" 3 мая. Как рассказали в управлении журналистам ТАСС, сотрудники охраны правопорядка действовали в рамках закона, а все организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан.

После завершения матча против "Зенита" на "Газпром Арене" руководство команды "Локомотив" выступило с официальным заявлением о жалобах от болельщиков, передает пресс-служба клуба.

По мнению болельщиков, поддерживающих футболистов в матче 28-го тура, к ним были приняты чрезмерные ограничительные меры. Так, было предоставлено 1 817 билетов, вместо положенных по регламенту двух тысяч. Поклонников клуба атрибутике массово пересаживали на секторы "Локомотива", что привело к их переполненности. В середине второго тайма болельщиков не выпускали в подтрибунное помещение.

В заявлении отметили, что к болельщикам московской команды было "вопиющее отношение" и после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка.

Фото: Piter.tv