"Локомотив" ожидает разъяснений ситуации с болельщиками от РФС и РПЛ

Руководство команды недовольно отношением к болельщикам во время матча против "Зенита".

После завершения матча против "Зенита" на "Газпром Арене", руководство команды "Локомотив" выступило с официальном заявлением о жалобах от болельщиков, передает пресс-служба ФК "Локомотив".

По мнению болельщиков, поддерживающих футболистов в матче 28-го тура, к ним были приняты чрезмерные ограничительные меры. Так, было предоставлено 1 817 билетов, вместо положенных по регламенту двух тысяч. Поклонников клуба атрибутике массово пересаживали на секторы "Локомотива", что привело к их переполненности. В середине второго тайма болельщиков не выпускали в подтрибунное помещение.

В заявлении отметили, что к болельщикам московской команды было "вопиющее отношение" и после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка.

Те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. сообщили в пресс-службе клуба

Из-за этого зафиксировали "многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов". Руководство ФК ожидает комментариев от Российской Премьер-лиги и Российского футбольного союза, в том числе оценку действий сотрудников ГУВД Петербурга.

Ранее мы писали, что салют в честь победы "Зенита" в чемпионате России попал на видео.

Фото: Piter.TV