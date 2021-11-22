МВД Литвы заявило о двух тысячах мигрантах на границе с Белоруссией

В министерстве завили, что обстановка на границе стабильная, но напряженная.

На границе Литвы и Белоруссии находятся около двух тысяч мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте.

По словам министра, правительство страны не исключают самые разные варианты развития событий. Она подчеркнула, что обстановка на границе в настоящее время стабильная, однако напряженность сохраняется.

По нашим данным, на белорусской стороне находятся около двух тысчяч нелегальных мигрантов <…> Мы готовы к любым сценариям, которые могут произойти, зная непредсказуемость президента Белоруссии Александра Лукашенко. Агне Билотайте, глава МВД Литвы

Напомним, власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

В первой половине ноября многочисленная группа беженцев направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию ЕС. Они разбили лагерь перед погранзаграждениями и периодически совершают попытки их прорыва.

Ранее мы сообщали, что из центра "Брузги" в Белоруссии госпитализировали около ста мигрантов.

Видео: Telegram/Sputnik Беларусь