Из центра "Брузги" в Белоруссии госпитализировали около ста мигрантов

Людмила Кеда назвала самые распространенные причины попадания беженцев в больницу.

Из логистического центра "Брузги",расположенного на государственной границе между Белоруссией и Польшей, медики госпитализировали около ста беженцев. Об этом рассказала руководитель Главного управления по здравоохранению Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Она раскрыла подробности представителям делегации ВОЗ, которая посетила центр. Установлено, что часть мигрантов имеет тяжелую форму коронавируса.

Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек. Людмила Кеда, эксперт

Также в списке основных причин для госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмирование. Часть пациентов доставлена в больницу в связи с общим переохлаждением организма и возникшей простудой.

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