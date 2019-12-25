Премьер Эстонии поблагодарила Польшу за защиту внешней границы ЕС и НАТО

Премьер-министр Эстонии поблагодарила Польшу за защиту внешней государственной границы ЕС и НАТО. Такое заявление глава правительства Кая Каллас сделала в рамках совместной пресс-конференции с коллегой Матиушем Моравецким по результатам переговоров. В Таллинне призвали Брюссель к введению нового санкционного пакета против Минска.
У нас только что состоялась очень содержательная встреча. Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась...давление на границе будет продолжаться, поскольку Лукашенко не достиг своих целей.
Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
В Эстонии назвали миграционный кризис на государственной границе между Польшей и Белоруссией очень напряженным. По словам Каллас, сейчас особенно важен быстрый и эффективный обмен информацией, поэтому союзники из Евросоюза регулярно проводят консультации на различных уровнях. Каллас добавила, что в случае проведения Минском гибридной атаки следует ввести жетские экономические ограничение, однако сейчас упор делается на дипломатическое давление режима Лукашенко. Также ЕС видит необходимость в облегчении гуманитарной ситуации и возвращении беженцев на Ближний Восток и в Африку.
Премьер Польши допустил закрытие границ с Белоруссией из-за мигрантов.
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