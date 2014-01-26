Премьер Польши допустил закрытие границ с Белоруссией из-за мигрантов

Матеуш Моравецкий объяснил, что Варшава планирует оказать давление на Минск в экономическом плане.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил закрытие государственных границ с Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Такое заявление чиновник сделал по результатам рабочей встречи с эстонской коллегой Каей Каллас. Пресс-конференция состоялась в Таллине 21 ноября. До сегодняшнего момента Варшава закрыла сообщение только с одним автомобильным контрольно-пропускным пунктом "Кузница".

Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии границы со стороны Польши. Мы готовы на применение этой ступеньки эскалации, то есть закрытие очередных переходов, закрытие транзитных и торговых возможностей. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По словам польского премьера, закрытия с польской стороны должны оказать экономическое давление на режим Александра Лукашенко. Моравецкий рассчитывает на то, что Минск сможет разрешить миграционный кризис с беженцами из Ближнего Востока и Африки. Он призвал коллегу сделать шаг назад и довести ситуацию до возвращения мигрантов в страны их происхождения.

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Фото: YouTube / Janusz Jaskółkaи

