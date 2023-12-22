В МО сообщили о поражении опорных пунктов ВСУ на северодонецком направлении

Задача выполнена экипажами вертолетов ВКС РФ.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей инофрмацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что в состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой борт Ми-8. Дополнительно специалистов сопровождали представители поисково-спасательной группы, огневой поддержки.

Группа ВКС РФ поразила опорные пункты и живую силу противника. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. пресс-служба Минобороны РФ

Командир вертолета Ка-52 с позывным "Самара" уточнил, что все цели были успешно уничтожены. Боевые экипажи смешанной тактической группы совершили взлет, затем выстроились в определенном порядке и направились в район выполнения боевой задачи. После применения маневра кабрирования, неуправляемыми средствами поражения производился удар по живой силе противника. Объективный контроль и авиационный наводчик подтвердили ликвидацию объектов ВСУ.

В группировке "Восток" заявили об уничтожении группы усиления ВСУ в районе Водяного.

Фото и видео: Минобороны России