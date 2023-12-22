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В группировке "Восток" заявили об уничтожении группы усиления ВСУ в районе Водяного

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении  продолжила выполнять боевые задачи. Военнослужащие вскрыли и уничтожили группу усиления 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, находившуюся в районе Водяного. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 5 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что дополнительно бойцы пресекли попытку противника провести ротацию собственных сил около населенного пункта Урожайное.

В ходе ведения активных действий в районе Водяного вскрыта и уничтожена группа усиления 72-й механизированной бригады на боевой машине пехоты.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, миноюороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня,

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