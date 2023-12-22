Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжила выполнять боевые задачи. Военнослужащие вскрыли и уничтожили группу усиления 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, находившуюся в районе Водяного. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 5 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что дополнительно бойцы пресекли попытку противника провести ротацию собственных сил около населенного пункта Урожайное.

В ходе ведения активных действий в районе Водяного вскрыта и уничтожена группа усиления 72-й механизированной бригады на боевой машине пехоты. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ.

Фото и видео: Минобороны России