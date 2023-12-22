Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ

Танкисты вели стрельбу прямой наводкой.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись в Запорожской области. Отмечается, что танкисты вели стрельбу прямой наводкой. Координаты цели и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России