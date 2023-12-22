Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили свыше 250 военнослужащих и три автомобиля.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны противника нанесли в районах Угледара, Доброполья и Водяного. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителя-бомбардировщика Су-34.

Видео: Минобороны России