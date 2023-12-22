Минобороны показало кадры боевой работы истребителя-бомбардировщика Су-34

Удар по позициям ВСУ нанесли фугасными авиационными бомбами ФАБ-500.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожают скопление живой силы и опорные пункты украинских войск. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Удар был нанесен фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. После выполнения поставленной задачи Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России