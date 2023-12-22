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Минобороны: российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

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Контратаки штурмовых групп трех бригад противника были отражены в районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка.

Вооруженные силы России отразили восемь контратак штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки штурмовых групп трех бригад противника были отражены в районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка. Кроме того, российские войска при поддержке огня артиллерии и ударов авиации нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений бригады территориальной обороны в районе Тоненького. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 152-мм гаубица "Мста-Б".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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