Потери противника составили до 55 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили шесть контратак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Контратаки штурмовых групп мотопехотной и десантно-штурмовой бригад противника были отражены во взаимодействии с артиллерией и авиацией в районах населенных пунктов Синьковка и Терны. Кроме того, российские войска уничтожили две САУ "Гвоздика", САУ "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Средствами ПВО уничтожено и подавлено шесть беспилотников. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, один танк Т-64, два БТР, один минометный расчет, одна станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два пикапа.

Ранее Минобороны подтвердило факт уничтожения беспилотника в небе над Ленобластью.

Видео: Минобороны России