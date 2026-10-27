В Петербурге росгвардеец спас упавшую в затопленную шахту лифта девочку

Школьница провалилась в шахту во время прогулки с друзьями.

Вечером 26 октября в Выборгском районе сотрудник отдела вневедомственной охраны предотвратил трагедию. Мужчина вытащил из воды 12‑летнюю девочку, которая упала в лифтовый колодец в заброшенном здании на Лесном проспекте, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и Ленобласти.

По данным ведомства, около 19:00 школьница гуляла с друзьями и решила зайти в недостроенное коммерческое здание. В темноте она не заметила, что шахта лифта заполнена водой вровень с полом первого этажа, и шагнула внутрь. Оказавшись в холодной воде, ребёнок начал тонуть и звать на помощь.

Крики услышала сотрудник Росгвардии, которая в тот момент совершал обход близлежащего здания. Он незамедлительно прибыл на место, где встретил двух напуганных подростков, которые рассказали, что их подруга упала в шахту. С помощью фонарика росгвардеец быстро отыскал девочку в бетонном резервуаре глубиной около трёх метров и вытащил на поверхность.

После спасения сотрудник отвел девочку в здание ОВО и вызвал скорую помощь. А также напоил ее горячим чаем и укутал в плед. До приезда медиков росгвардеец оставался рядом с пострадавшей и следила за ее состоянием.

Позже о происшествии сообщили родителям. Мать девочки приехала в отдел вневедомственной охраны, и уже в её сопровождении ребёнка госпитализировали.

Фото, видео: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и Ленобласти.