Игорь Конашенков рассказал о ликвидации склада с вооружением ВСУ.

В российском министерстве по обороне сообщили об уничтожении украинского комплекса "Точка-У", расположенной на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 29 июля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. генерал-лейтенант РФ пояснил, что в ходе специальной военной операции оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия России поразили склад 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Игорь Конашенков добавил, что военными уничтожена живая сила и военная техника противника в 275 боевых районах.

Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными.

Фото и видео: Минобороны России