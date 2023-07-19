В МОК заявили, что готовы к жаре в Париже во время Олимпиады

Томас Бах рассказал о подготовке к летним Играм 2024 года.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на круглом столе с иностранными журналистами рассказал о том, что в случае аномальной жары в Париже во время проведения Олимпийских игр 2024 года экспертами будут приняты специальные меры. Он добавил, что находится в контакте с организационным комитетом по этому вопросу.

В Токио мы успешно принимали меры для того, чтобы безопасно проводить соревнования в жару. Конечно, они будут приняты в Париже в случае жаркой погоды. Еще два года назад мы попросили соответствующие структуры оценить, как климат может повлиять на наши соревнования. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что 18 июля национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" ввела на территории европейской страны "оранжевый" уровень погодной опасности в семи южных департаментах из-за высоких температур.

В МОК высказались о безопасности на Олимпиаде после погромов в Париже.

Фото и видео: YouTube / IOC Media