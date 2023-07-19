В МОК высказались о безопасности на Олимпиаде после погромов в Париже

Томас Бах оценил ситуацию в стране в которой пройдет летняя Олимпиада.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уверен в том, что Олимпийские игры - 2024 в Париже пройдут в мирной атмосфере, несмотря на захлестнувшие страну массовые беспорядки. Такое мнение иностранный эксперт высказал на круглом столе с журналистами.

Я сожалею, что во Франции происходят беспорядки, сочувствую их жертвам, но должен отметить, что они не имеют отношения к Олимпийским играм. Мы чувствуем поддержку французов и уверены, что Олимпиада пройдет в мирной атмосфере. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что 27 июня правоохранительные органы во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка. По данным местных силовиков, молодой человек отказался выполнять требования полиции. В ряде городов европейской страны вспыхнули акции протеста. В МВФ Франции заметили, что активисты подожгли около 3,8 тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, повреждены около сотни мэрий.

В МОК объяснили, кто из российских спортсменов может пропустить Олимпиаду.

Фото и видео: YouTube / IOC Media