В МОК объяснили, кто из российских спортсменов может пропустить Олимпиаду

Томас Бах рассказал о работе World Athletics.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на круглом столе с иностранными журналистами заявил, о том что российские и белорусские атлеты в отдельных видах спорта не смогут попасть на Олимпиаду в 2024 году. Это произойдет в том случае, если такое решение примут международные федерации. Эксперт добавил, что в случае допуска спортсменов речь будет идти об участии в нейтральном статусе.

Если Всемирная легкоатлетическая ассоциация не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать. Точно так же, если они не пройдут квалификацию. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент мы довольны тем, как она развивается. Томас Бах, глава МОК

Бах рассказал о мерах МОК для участия трансгендеров в турнирах.

Фото и видео: YouTube / IOC Media