В МИДе РФ появится новый департамент

Указ о формировании нового подразделения подписал президент РФ Владимир Путин.

Представители МИДа РФ в соцсетях рассказали о формировании нового департамента в дипломатическом ведомстве. Стало известно, что российский президент подписал указ о создании 42-го департамента МИДа РФ, который будет отвечать за реализацию госполитики в области международной информационной безопасности.

В подразделении планируют бороться с использованием информационных технологий в целях военно-политических манипуляций, действий террористов и других преступных деяниях.

Кроме того, сообщается, что 24-й департамент будет курировать международно-политические аспекты использования интернета и заниматься работой над международными соглашениями в области информационной безопасности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему США выходят из ряда соглашений.