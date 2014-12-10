В МИД заявили о постепенном затухании темы конфликта на Украине

Вопрос регионального конфликта на украинской территории постепенно "затухает" на площадке при Всемирной организации. Российская делегация не услышала ничего нового по этой теме от стран коллективного Запада в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова Сергей Вершинин. Дипломат указал на то, что от недружественных государств в адрес Москвы звучали лишь ультимативные требования, нацеленные на корыстные русофобские цели.
Украина - затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета. Там был Владимир Зеленский. Были попытки продвигать на встречах и форумах, но ничего нового мы не услышали, как и не услышали реального желания решить проблему.
Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН.
Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"
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