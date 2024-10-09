Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН

Сергей Вершинин поделился проблемами, возникшими в работе российских дипломатов.

Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для въезда в страну для участия в заседаниях первого комитета Генеральной ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке.Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова Сергей Вершинин. Дипломат указал в рамках пресс-конференции с журналистами, что Первый комитет ГА ООН собирается ежегодно после завершения общих прений, проводимых на неделе высокого уровня. Профильный орган занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"