В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях

Сергей Лавров рассказал о риторике по применению ядерного оружия.

В российском внешнеполитическом ведомстве встревожены риторикой стран коллективного Запада о возможных провокациях. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве, говоря о риторике по использованию ядерного арсенала и оружия масовой ликвидации. Дипломат добавил, что Запад наращивает "практически прямое" участие в украинском конфликте. В МИД РФ уточнили, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден утвердили недопустимость ядерной войны. В Москве готовы были подтвердить, что невозможно развязывать на только ядерную, но и любую другую войну между ядерными державами.

Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас... Но сам Запад, включая США, Великобританию, Францию, делает все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: евро может быть использован в махинациях Запада.

Фото и видео: МИД России