В МИД выразили сожаление из-за решения Чехии по АЭС "Дукованы"

Ранее Чехия исключила компании РФ и КНР от строительства первого энергоблока АЭС.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление из-за решения Чехии по АЭС "Дукованы". Об этом на регулярном брифинге с журналистами в МИД РФ сообщил заместитель руководителя департамента по информации и печати Алексей Зайцев.

Вызывает сожаление, что в Праге вопреки экономической логике и с ущербом для интересов профильного чешского бизнеса возобладал такой политизированный подход. Алексей Зайцев, представитель МИД РФ

Напомним, что 27 сентября чешский президент Милош Земан подписал одобренный обеими палатами местного парламента так называемый "низкоуглеродный закон". Документ предусматривает отказ российским и китайским строительным компаниям в работе над проектом нового энергетического блока атомной энергостанции.

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Фото и видео: МИД России