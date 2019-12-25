МИД: Дания допустила произвол в отношении Никифорова

Алексей Зайцев рассказал о позиции МИД РФ по делу российского гражданина.

Дания допустила правовой произвол в отношении российского гражданина Алексея Никифорова. Такое заявление сделал заместитель руководителя департамента по информации и печати внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев. Чиновник уточнил, что теперь Москва рассчитывает на объективное рассмотрение апелляции фигуранта расследования со стороны иностранной судебной инстанции. Посольство Москвы в Копенгагене продолжит оказывать дипломатическую и юридическую поддержку соотечественнику. Дипломаты находятся на связи с адвокатом россиянина.

Ожидаем от датской стороны объективного и неполитизированного рассмотрения дела россиянина в ходе начинающегося апелляционного процесса. Исходим из того, что был допущен произвол и рассчитываем, что гражданин будет освобожден. Алексей Зайцев, представитель МИД РФ

Напомним, что в начале декабря 2020 Генеральная прокуратура Дании рассказала о предъявлении Никифорову, постоянно проживающему в королевстве, обвинение в шпионаже. Мужчина находится под стражей с начала июля прошлого года. Он подозревается предоставлении местных энергетических технологий российской разведке.

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Фото и видео: МИД России