Мария Захарова рассказала о реакции глобальных структур на экоцид в Херсонской области.

Москва удивлена тому, что международные организации уклонились от осуждения киевского режима в контексте разрушения Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 28 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

В данном контексте были удивлены реакцией профильных международных структур, которые, вопреки принципам объективности, беспристрастности, вновь уклонились от осуждения преступлений киевского режима, который устроил эту диверсию Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. В результате ударов противника была разрушена верхнюю часть конструкции, при этом сама дамба уцелела. Повреждения объекта привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, подтоплению прибрежных районов.

Захарова считает, что Запад не делает выводов из неудачного наступления ВСУ.

Фото и видео: МИД России