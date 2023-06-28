Захарова считает, что Запад не делает выводов из неудачного наступления ВСУ

В МИД РФ прокомментировали военные поставки для ВСУ.

Страны коллективного Запада не делают выводов из неудачной попытки наступления Вооруженных сил Украины, а поэтому полагают, что могут переломить ситуацию в свою пользу поставками киевскому режиму натовского оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июня в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Из неудачной попытки наступления ВСУ на Западе, видимо, не делают никаких выводов и полагают, что могут переломить ситуацию в свою пользу, продолжая еще интенсивнее накачивать Украину оружием. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат указала прессе на последние заявления западных политиков. В частности, руководитель внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что руководители ЕС одобрят расширение военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. После этого высказывания Австралия заявила, что предоставит киевскому режиму 70 единиц боевой техники, а также артиллерийские боеприпасы калибром 105 мм. Власти США объявили о дополнительно пакете военного содействия в размере 500 миллионов долларов.

Захарова назвала невозможным определение исхода украинского конфликта без участия России.

Фото и видео: МИД России