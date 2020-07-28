Переговоры на уровне международных ведомств ведутся с многими странами.

В МИД рассказали о проработке списка стран для возобновления рейсов. С заявлением в эфире радио kp.ru выступил исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати ведомства Денис Микерин.

По его словам, переговоры на уровне международных ведомств ведутся с многими странами. Он выразил надежду, что в течение нескольких дней список стран, с которыми Россия возобновляет международное авиасообщение, будет расширен.

Ранее стали известны новые страны для открытия авиасообщения с Россией. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к авиавластям. По данным эксперта, Россия готовится открыть границы после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, с рядом государств. На втором этапе возобновления международных рейсов речь будет идти о сообщении с Южной Кореей и Мальдивами.

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