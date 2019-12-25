Госсекретарь США Рубио опроверг приостановку передачи разведданных Украине

В США не знают, почему Зеленский делает такие заявления.

Американский государственный секретарь Марко Рубио сказал о том, что не намерен комментировать каждое заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского в интервью СМИ. Ранее чиновник из внешнеполитического ведомства вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа указал СМИ, что на самом деле США не приостанавливали предоставление властям с Банковой улицы разведывательной информации. В ответ на такие слова корреспонденты в Самарканде, где иностранец находится с рабочим визитом, спросили у спикера о том, почему Владимир Зеленский говорит обратное.

Паузы не было. Я не буду продолжать комментировать и отвечать всякий раз, когда он говорит что-то в интервью СМИ. Марко Рубио, госсекретарь США

Американец отметил, что не знает, почему украинский политик делает заявления об обратном и почему выступает с ними в прессе.

Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской базе Фэрфорд.

Фото: YouTube / U.S. Department of State