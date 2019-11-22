В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы ИГ* в Сирии

Дипломаты продолжат обеспечивать охрану сирийских территорий.

В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы терроризма в Сирии. Замглавы ведомства сообщил, что после турецкой операции на свободе оказались представители ИГ, которая является запрещенной террористической организацией в России.

Точных данных по количеству террористов, которые могли оказаться на свободе, у нас пока нет....По большому счету все это стало возможным из-за общей эскалации напряженности в Заевфратье прокомментировал спикер

Олег Сыромолотов отметил, что дипломаты имеют сведения о побеге из мест заключения сотен игиловцев. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность Москвы. В Кремле полагают, что террористы могут содействовать восстановлению боевого потенциала этой организации. Дестабилизацию вызывает напряженность в этноконфессиональных противоречиях.

Сейчас военные из России будут заниматься нейтрализацией возникшей угрозы. Для этого не допустить возобновления активных боевых действий в регионе. Дипломаты помогут восстанавливать суверенитет Сирии, а также территориальную целостность государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что военная полиция России заняла бывший аэродром США в Сирии.

Видео: YouTube/BBC News