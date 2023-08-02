В МИД прокомментировали реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву

Мария Захарова рассказала о том, что мир не осудил военное преступление со стороны ВСУ.

Американские официальные представители своей реакцией на атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре в Москве по сути оправдали террористические методы киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что военные преступления ВСУ совершают на те денежные средства и при технической поддержке стран коллективного Запада. При этом мировое сообщество не высказало ни слова осуждения по данному инциденту в столице России.

Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова дала оценку законопроекту Рады о песнях на русском языке.

Фото и видео: МИД России