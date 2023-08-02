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В МИД прокомментировали реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву

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Мария Захарова рассказала о том, что мир не осудил военное преступление со стороны ВСУ.

Американские официальные представители своей реакцией на атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре в Москве по сути  оправдали террористические методы киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что военные преступления ВСУ совершают на те денежные средства и при технической поддержке стран коллективного Запада. При этом мировое сообщество не высказало ни слова осуждения по данному инциденту в столице России.

Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова дала оценку законопроекту Рады о песнях на русском языке.

Фото и видео: МИД России

Теги: беспилотники, всу, госдеп, мария захарова, москва-сити, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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