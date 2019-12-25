Андрей Руденко прокомментировал слова президента Грузии.

В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией. Заместитель главы Андрей Руденко сообщил, что Москва всегда приветствует аналогичные форматы. Об этом спикер сообщил в интервью "РИА Новостям".

Дипломаты заинтересованы не в количестве, а в качестве двустороннего общения. Стороны должны иметь политическую волю для решения спорных вопросов и конфликтов. Ранее президент Грузии заявила, что существующие форматы с РФ не приносят результата. Саломе Зурабишвили считает полезным попробовать диалог по примеру "нормандского".

Ранее в МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата".

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