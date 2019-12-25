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В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям
Сегодня, 12:19
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В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям

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Мария Захарова сообщила о том, что от санкций больше всего страдают страны, которые их же сами и ввели.

В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли Кишинев от присоединения к западным антироссийским санкциям. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее лидер делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс отмечал прессе, что ЕС  не требует от республики присоединения к санкциям, но при этом считает важным развитие республики в направлении введения ограничений против России. Мария Захарова считает, что опыт антироссийских санкций показывает, что от них страдают в первую очередь именно те страны, которые их вводят.

Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, молдавия, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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