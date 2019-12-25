Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении

В МИД РФ оценили заявления Алексея Данилова и Алексея Резникова о задаче по контрнаступлении на южном направлении.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила журналистам, для чего киевскому режиму нужно говорить о контрнаступлении на Донбассе. По мнению чиновницы, таким образом Украина пытается убедить страны коллективного Запада оказывать дальнейшее содействие по поставкам вооружений. Соответствующей информацией сотрудница МИД РФ поделилась в рамках регулярного брифинга в Москве, оценивая недавние заявления украинского министра по обороне Алексея Резникова.

Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны и секретаря СНБО о поставленной задачи освобождения всей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что российская сторона будет продолжать проводить специальную военную операцию до реализации задач, которые поставил перед военными Владимир Путин.

Захарова: США предавали Киеву разведданные для ударов системами HIMARS по жителям Донбасса.

Фото и видео: МИД России