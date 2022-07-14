Захарова: США предавали Киеву разведданные для ударов системами HIMARS по жителям Донбасса

В МИД России рассказали о том, что на Донбассе активизировалась артиллерия ВСУ.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что США предоставляли Украине разведывательные данные для обстрелов Донбасса, а также направляли киевскому режиму инструкторов для обучения наведению реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по мирному населению региона. Соответствующее заявление официальный представитель МИД РФ сделала в рамках регулярного брифинга в Москве Мария Захарова. По данным дипломатов, ВСУ продолжает массированно обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик. При этом огонь ведется избирательно: по жилым кварталам, рынкам, магазинам, медицинским объектам и социальной инфраструктуре.

Повсеместно применили полученные HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что благодаря западным поставкам тяжелых видов вооружения фиксируется активизация работы артиллерии ВСУ.

Захарова: Балтийское море не станет внутренним морем НАТО.

Фото и видео: МИД России