Захарова: США предавали Киеву разведданные для ударов системами HIMARS по жителям Донбасса

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что США предоставляли Украине разведывательные данные для обстрелов Донбасса, а также направляли киевскому режиму инструкторов для обучения наведению реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по мирному населению региона. Соответствующее заявление официальный представитель МИД РФ сделала в рамках регулярного брифинга в Москве Мария Захарова. По данным дипломатов, ВСУ продолжает массированно обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик. При этом огонь ведется избирательно: по жилым кварталам, рынкам, магазинам, медицинским объектам и социальной инфраструктуре.
Повсеместно применили полученные HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Чиновница добавила, что благодаря западным поставкам тяжелых видов вооружения фиксируется активизация работы артиллерии ВСУ.
Захарова: Балтийское море не станет внутренним морем НАТО.
Фото и видео: МИД России
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