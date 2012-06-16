В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Место и время встречи российского и американского президентов еще не определено.

В российском МИД ответили на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам в рамках выступления сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Он уточнил, что на данный момент Москва и Вашингтон не перешли к утверждению точного места и времени личной встречи глав государства.

Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли. Этот вопрос поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США. Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ

Напомним, что во время телефонного разговора с Путиным Байден предложил российскому коллеге встретиться на территории третьей страны в ближайшие недели. Предположительно, эта встреча может произойти в рамках климатического саммита, организованного Вашингтоном. Площадка для мероприятия выбирается. К участию в саммите приглашены лидеры 40 государств. Он может состояться в онлайн-формате.

Курц: для Австрии будет честью, если Путин и Байден проведут встречу в Вене.

Фото: YouTube / Научная Россия