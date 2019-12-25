Курц: для Австрии будет честью, если Путин и Байден проведут встречу в Вене

Вена рассматривается в качестве возможной площадки для проведения климатического саммита.

Для Австрии будет честью, если российский и американский президенты решат провести личную встречу в Вене. Об этом немецким журналистам в интервью для "Пионера" сообщил канцлер Себастьян Курц. Чиновник заявил, что страна находится в процессе обсуждения с Москвой и Вашингтоном потенциальной площадки для визита Владимира Путина и Джо Байдена.

Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров....Это всегда правильный путь - диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Чиновник уверен, что для всех Европы будет лучше, если Байден и Путин смогут переговорить. Канцлер подчеркнул, что Вена является лишь одним из возможных городов для переговоров политиков. Там может состояться климатический саммит, инициированный Белым домом.

Пушков объяснил, зачем Байдену нужен саммит с Путиным.

Фото: Facebook/Sebastian Kurz