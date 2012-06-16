В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив

Сергей Рябков уверен, что Россия действует в соответствии с международными требованиями.

В российском МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив. По информации от заместителя главы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, Москва действует в строгом соответствии с международными договоренностями и обязательствами.

Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Таким образом чиновник прокомментировал заявление Госдепа США по поводу ограничения вхождения судов в акваторию Черного моря. Официальный представитель Нед Прайс назвал ситуацию" неспровоцированной эскалацией". Он заметил в письменном заявлении, что Вашингтон обеспокоен запретом со стороны РФ.

Госдеп: США считают эскалацией ответные меры России на санкции.

Фото: Piter.tv, YouTube / Научная Россия