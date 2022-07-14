В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку"

Мария Захарова напомнила, что график ремонта инфраструктуры был согласован заранее.

В российском внешнеполитическом ведомстве отвергли западные спекуляции на тему газовых поставок по "Северному потоку". Соответствующее заявление сделала во время брифинга с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница уточнила, что работа трубопровода зависит от международных партнеров не только в вопросе спроса на энергоресурсы, но и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер против Москвы. В качестве примера Захарова привела ситуацию с с турбиной, которая была возвращена Канадой в ФРГ.

…График проведения работ был согласован и скоординирован заблаговременно с партнерами по транспортировке и поставке газа, все спекуляции по данному вопросу просто отвергаем и считаем их неуместными. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее компания Siemens Energy не могла вернуть турбину с ремонтных работ из-за канадских санкций против России. Сейчас объект уже находится на пути в европейский регион. По данным СМИ, Канада сможет отремонтировать или обслужить еще пять турбин из РФ.

Захарова заявила о болезненных амбициях Трасс.

Фото и видео: МИД России