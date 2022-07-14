Захарова заявила о болезненных амбициях Трасс

В МИД РФ оценил и агрессивную риторику британского министра по внешней политике.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о болезненных амбициях главы британского МИД Элизабет Трасс. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве. Она отреагировала на предвыборные заявления иностранки о том, что обеспечит "поражение РФ на Украине", если ее изберут на должность главы местного правительства. Высказывани Трасс в МИД РФ считают крайне агрессивными.

Подобные заявления говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях…Прибегают к этой антироссийской риторике, чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о негативных процесса в социально-экономической сфере, финансах и экономике, происходящих на территории самой Великобритании.В МИД России уверены в том, что Лондон принял такие политические решения, которые сильно ударили по жизни обычных британцев.

Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии* (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация).

Фото и видео: МИД России