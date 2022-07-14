Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала новость о том, что о Верховная Рада Украины внесла на рассмотрение законопроект о признании Ичкерии* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). По мнению чиновницы, это свидетельствует об экстремистской идеологии киевского режима.
Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что российский чиновник, глава Чечни Рамзан Кадыров счел новость подобном украинском законопроекте "уморительной".
Захарова: РФ передала Афганистану 16 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.
Фото и видео: МИД России
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