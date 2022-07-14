Захарова: РФ передала Афганистану 16 тонн медикаментов и предметов первой необходимости

В МИД РФ рассказали о гуманитарных поставках на Ближний Восток.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Москва передала Афганистану 16 тонн медикаментов и предметов первой необходимости в качестве гуманитарной помощи. Соответствующей статистикой чиновница поделилась на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Она уточнила, что, в частности, груз включал в себя предметы первой необходимости.

Жителям отдаленных провинций, пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, будут переданы необходимые лекарства, а также одеяла, палатки и так далее. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Напомним, что отправка груза была осуществлена 13 июля при помощи борта транспортной авиации Воздушно-космических сил России при содействии российских дипломатов. По словам Захаровой, местные власти выразили стране глубокую признательность за гумпомощь.

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Фото и видео: МИД России