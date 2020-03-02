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МИД РФ начнет публиковать случаи травли российских СМИ с момента начала СВО
Сегодня, 12:31
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МИД РФ начнет публиковать случаи травли российских СМИ с момента начала СВО

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Мария Захарова объяснила, что дипломаты будут анализировать случаи, которые будут собираться в специальные подборки.

Российское внешнеполитическое ведомство начнет публиковать случаи травли отечественных СМИ и журналистов, начиная с момента признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также начала специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы в ближайшее время начнем публикацию на веб-ресурсах министерства хроники наиболее резонансных фактов репрессий и травли российских СМИ и журналистов.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: мария захарова, мид, сми, травля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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