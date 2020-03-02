МИД РФ начнет публиковать случаи травли российских СМИ с момента начала СВО

Российское внешнеполитическое ведомство начнет публиковать случаи травли отечественных СМИ и журналистов, начиная с момента признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также начала специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мы в ближайшее время начнем публикацию на веб-ресурсах министерства хроники наиболее резонансных фактов репрессий и травли российских СМИ и журналистов.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям.
Фото и видео: МИД России
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