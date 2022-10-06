В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала решение киевского режима отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского". Об этом чиновница упомянула в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. СМИ напомнили дипломату о том, что украинский лидер ввел своим указом в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с текущим президентом России.

Это тупик Зеленского. Мы никогда не отказывались от переговоров. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что с начала февраля Москва несколько раз откликалась на просьбы украинской стороны о переговорах. Однако именно Киев в середине апреля решил прервать эти контакты под западным давлением.

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Фото и видео: МИД России