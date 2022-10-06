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Захарова: новые поставки РСЗО HIMARS Киеву демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве

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В МИД РФ рассказали о накачке США Украины новыми РСЗО.

Осуществляемые США новые поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что в последние дни американские чиновники объявили о подготовке к отправки дополнительной партии ракетных систем залпового огня HIMARS. Ранее США поставили киевскому режиму 16 подобных установок. 

Они готовы добавить еще четыре и боеприпасы к ним на общую сумму $625 млн. Вы представляете, какая сила ненависти к нам.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам дипломата, американская сторона открыто признается в том, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и другие разведывательные данные командованию Вооруженных сил Украины. По мнению Марии Захаровой, речь идет о гибридной войне.

В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям.

Фото и видео: МИД России

Теги: himars, военная помощь, мария захарова, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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