Захарова: новые поставки РСЗО HIMARS Киеву демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве

В МИД РФ рассказали о накачке США Украины новыми РСЗО.

Осуществляемые США новые поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что в последние дни американские чиновники объявили о подготовке к отправки дополнительной партии ракетных систем залпового огня HIMARS. Ранее США поставили киевскому режиму 16 подобных установок.

Они готовы добавить еще четыре и боеприпасы к ним на общую сумму $625 млн. Вы представляете, какая сила ненависти к нам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам дипломата, американская сторона открыто признается в том, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и другие разведывательные данные командованию Вооруженных сил Украины. По мнению Марии Захаровой, речь идет о гибридной войне.

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Фото и видео: МИД России