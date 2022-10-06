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В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям

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Мария Захарова оценила попытку ЕС навязать свои правила Белграду.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали привлечение Евросоюза Сербии к санкциям. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель МИД РФ в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Мария Захарова отметила, что практика ЕС по навязыванию своих решения оскорбительна для независимых государств и совершенно неприемлема.

Мы считаем оскорбительной и категорически неприемлемой, применяемую Евросоюзом практику навязывания другим государством решений, в формировании которых те не принимали участие.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата,  своим поведением Европейский Союз нарушает международные принципы устава ООН и Хельсинского заключительного акта совещания по безопасности в регионе от 1975 года. В МИД РФ уверены в том, что Брюссель демонстрирует странам потребительское отношение и неоколониальные замашки, считая третьи страны "задним двором или крыльцом".

Захарова провела параллель между ЧП на "Северных потоках" и катастрофой Boeing.

Фото и видео: МИД России

Теги: евросоюз, мария захарова, мид, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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