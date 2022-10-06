Захарова провела параллель между ЧП на "Северных потоках" и катастрофой Boeing

В МИД РФ рассказали о том, что будут добиваться участия в расследовании диверсий.

В МИД России прокомментировали ход международного расследования терактов на "Северных потоках". В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела также параллель между диверсией ва Балтийском море и катастрофой малайзийского Boeing на Донбассе. Она подчеркнула, что страны Запада, постоянные представители Совета Безопасности ООН могут не подпускать компанию-собственника к расследованию исключительно по единственной причине, когда есть, что скрывать.

Ни юристы, ни инженеры-технологи, ни финансисты, ни просто общественные деятели не могут себе представить, как такое расследование может проходить без той стороны, которой это все принадлежит. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что Россия является не просто инвесторов энергетического проекта, но в первую очередь собственником оборудования, инфраструктуры, самого газа, утечка которого зафиксирована в регионе. Москва продолжит добиваться допуска своих представителей к расследованию диверсий на трубопроводах.

Захарова: Киев мстит мирным гражданам за их выбор быть в России.

Фото и видео: МИД России